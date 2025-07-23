شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 46 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس المنطقة الشرقية

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 46 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 46 درجة مئوية.- مكة المكرمة 45 درجة مئوية.- المدينة المنورة 44 درجة مئوية.- الرياض 45 درجة مئوية.- جدة 42 درجة مئوية.- أبها 32 درجة مئوية.- تبوك 40 درجة مئوية.- بريدة 45 درجة مئوية.- حائل 44 درجة مئوية.- الباحة 31 درجة مئوية.- عرعر 44 درجة مئوية.- سكاكا 42 درجة مئوية.- جازان 36 درجة مئوية.- نجران 40 درجة مئوية.- الخرج 46 درجة مئوية.- المجمعة 44 درجة مئوية.- وادي الدواسر 46 درجة مئوية.- الدوادمي 43 درجة مئوية.- شرورة 44 درجة مئوية.نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من موجة حارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء.تبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء.يشمل التنبيه: الأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 -48) درجة مئوية.وتشهد أجزاء من الشرقية أتربة مثارة، تبدأ الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 7 مساء.يشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.