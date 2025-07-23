- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 46 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 46 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 46 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 45 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 44 درجة مئوية.
- الرياض 45 درجة مئوية.
- جدة 42 درجة مئوية.
- أبها 32 درجة مئوية.
- تبوك 40 درجة مئوية.
- بريدة 45 درجة مئوية.
- حائل 44 درجة مئوية.
- الباحة 31 درجة مئوية.
- عرعر 44 درجة مئوية.
- سكاكا 42 درجة مئوية.
- جازان 36 درجة مئوية.
- نجران 40 درجة مئوية.
- الخرج 46 درجة مئوية.
- المجمعة 44 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 46 درجة مئوية.
- الدوادمي 43 درجة مئوية.
- شرورة 44 درجة مئوية.
تبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
يشمل التنبيه: الأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 -48) درجة مئوية.
وتشهد أجزاء من الشرقية أتربة مثارة، تبدأ الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 7 مساء.
يشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
