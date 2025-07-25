شكرا لمتابعة خبر عن المياه الوطنية: التوصيلات غير النظامية تهدر المياه وتضر بالخدمة للشركات والعملاء..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف نائب رئيس العناية بالعملاء في شركة المياه الوطنية، المهندس عبد الرحمن المنديل، عن مساوئ التوصيلات غير النظامية في المياه والصرف الصحي لكل من الشركات والعملاء.

وقال المنديل، خلال حديثه بالقناة الإخبارية: “على مستوى الصرف الصحي، تسبب هذه التوصيلات انكسارات وتشوّهات بصرية، مما يضر بمستوى الخدمة نفسها ، أما بخصوص شبكة المياه، فقد تسبب انكسارات وتسربات، مما يؤدي إلى هدر المياه وانقطاع الخدمة، وبالتالي تتأثر المنطقة بالكامل”.

وأضاف المنديل أن هناك مخاطر على العميل غير المسجل للتوصيل، حيث يعتبر ذلك مخالفًا للأنظمة، مما يعرضه للغرامات، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من خدمات الشركات والتواصل مع خدمة عملائها.

وأشار النائب إلى أن المستفيد يستطيع معرفة ما إذا كانت توصيلة المياه وخدمة الصرف الصحي غير نظامية في حال عدم وصول فاتورة الاستهلاك إليه، ويتم العمل على تصحيحها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة والتطبيق.