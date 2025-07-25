شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد يرصد مخالفة نشر معلومات غير نظامية عن الطقس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - رصد المركز الوطني للأرصاد مخالفة لاشتراطات نظام الأرصاد، تمثلت في قيام أحد الأفراد بنشر معلومات عن الطقس عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت تنبيهًا وتحذيرًا من ظواهر جوية حادة.
وذكر المركز أنه تم التحقق من هوية مقدم المعلومة، وجرى الرفع بها إلى لجنة المخالفات لاستكمال الإجراءات النظامية.
وشددالمركز الوطني للأرصاد على أهمية الالتزام بنظام الأرصاد ولوائحه التنفيذية، لما في ذلك من دور في حماية المجتمع من الإشاعات والمعلومات المغلوطة، وتجنبًا للعقوبات.