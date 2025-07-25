شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تُهنئ رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده‏⁧‫ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

‎ وأعرب الملك سليمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

‎كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.