الزعاق: اليوم بداية المرزم أول نجوم جمرة القيظ.. فيديو

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الفلك والمناخ الدكتور خالد الزعاق أن اليوم الجمعة يمثل بداية موسم “المرزم”، وهو أول نجوم جمرة القيظ التي تمتد عبر نجمين هما: المرزم والكليبين، وتستمر لمدة 26 يومًا.

وبيّن الزعاق أن هذا الموسم يُعد من أشد فترات السنة حرارة، لكنه في ذات الوقت يمثل ذروة إنتاج التمور، حيث تبدأ الأصناف “المخروفة” في النضج، إلى جانب تنوّع الفاكهة الصيفية في الأسواق.

وأشار إلى أن بعد انقضاء 26 يوماً من اليوم، يحل علينا موسم “سهيل”، والذي تبدأ معه درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي مع مرور الأيام، إيذانًا بقرب نهاية القيظ وبداية تحوّلات الطقس.

كما لفت إلى أن موسم المرزم يشهد ظواهر طبيعية مميزة أبرزها:اختلاط أصناف التمور والفاكهة، تشكل السحب العكسية، والتي قد تتسبب أحيانًا في أمطار صيفية مفاجئة ببعض المناطق.

ويُعد دخول المرزم مرحلة مهمة في التقويم الزراعي والفلكي، حيث يقول المثل الشعبي: “إذا دخل المرزم، فاملأ المحزم”، في إشارة إلى وفرة الثمار وجني المحاصيل.