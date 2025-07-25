بالفيديو.. صانع مجوهرات أمريكي يهدي رونالدو ساعة فاخرة من الياقوت الشفاف.. والكشف عن سعرها

موقع الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة إهداء صانع المجوهرات الأمريكي الشهير جاكوب أرابو، ساعة فاخرة من طراز "بوغاتي شيرون توربيون" للاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو.

ويظهر في الفيديو جاكوب وهو يقوم بتلبيس رونالدو الساعة المصنوعة بالكامل من الياقوت الشفاف، والتي تُعد من أفخم إصدارات ساعات بوغاتي النادرة، فيما بدا اللاعب مبتسمًا وهو يتأمل الساعة الجديدة. كما التقط الطرفان صورًا تذكارية توثق هذه اللحظة.

وتُقدر قيمة الساعة الفاخرة بنحو 1.5 مليون دولار أمريكي، نظرًا لتصميمها الفريد وندرة خاماتها.