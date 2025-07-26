“هل تؤثر الزيارة الميدانية على أهلية حساب المواطن؟!” خدمة المستفيدين تُجيب

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم طرح سؤال عاجل بخصوص برنامج حساب المواطن وشروط الأهلية وهو ما يدور حول الزيارات الميدانية وهل تعتبر من العوامل المؤثرة على تلك الأهلية أما لا؛ وهذا ما أجابت عنه خدمة المستفيدين بالإيجاب.

إذ أشارت إلى أن الزيارة الميدانية هي ما تتم بواسطة الباحثين المختصين في البرنامج بصورة دورية من أجل التحقق من استقلالية المسكن، وعليه في حال تبين لهم عدم توافر هذا الشرط يتم إسقاط الأهلية أو رفض الطلب.

علمًا بأن نفس النتيجة يتم إصدارها في حال الامتناع عن تقديم المعلومات الأساسية اللازمة أو التعاون مع الباحث الاجتماعي، أو رفض إتمام الزيارة من الأصل.

هل تتم الزيارة الميدانية على الأسر في حساب المواطن

من الجدير بالذكر أن خدمة المستفيدين قد نوّهت على أن الزيارة الميدانية تتم فقط على الأفراد المستقلين؛ في حين أن الأسر لا تُجرى عليهم تلك الزيارات إلا للحاجة والضرورة.