شكرا لقرائتكم خبر عن ”قبول“ تغلق أبوابها اليوم السبت.. وأولياء أمور يطالبون بالتمديد حتى بدء الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تُسدل المنصة الوطنية للقبول الموحد ”قبول“ الستار بنهاية اليوم السبت، على الفترة الإضافية التي كانت قد أتاحتها للطلاب والطالبات.

وفيما تمثل هذه الساعات فرصة أخيرة للكثيرين، طالب عدد من أولياء الأمور بضرورة تمديد هذه الفرصة حتى موعد البداية الفعلية للعام الجامعي الجديد، المقرر مطلع شهر ربيع الأول المقبل.

ويأتي هذا المطلب في وقت حاسم، حيث أوضح أولياء الأمور أن التمديد من شأنه أن يتيح مقاعد قبول جديدة قد تشغر لاحقاً.

وعزوا ذلك إلى احتمالية قبول أعداد كبيرة من المتقدمين في مسارات أخرى خارج نطاق المنصة، وعلى رأسها الكليات العسكرية بمختلف قطاعاتها، والكليات الطبية التخصصية التابعة لعدد من الوزارات، مما سيؤدي إلى انسحابهم من المقاعد الجامعية التي حصلوا عليها.



إشادة بآليات قبول



وفي حديثهم، أشاد أولياء الأمور بمنصة ”قبول“ باعتبارها خطوة مميزة في تنظيم عملية قبول خريجي الثانوية هذا العام، حيث أتاحت المقاعد الدراسية بشفافية وفقاً للنسب الموزونة.

لكنهم أضافوا أن تحديد مدة 10 أيام فقط للفرص الإضافية لم يكن كافياً، نظراً لعدم صدور الإعلانات النهائية للقبول في القطاعات العسكرية، وهو ما يضع العديد من الطلاب وأسرهم في حيرة.

وأشاروا إلى أن تمديد عمل المنصة لن يؤثر سلباً على الطلاب الذين استقروا وقاموا بتأكيد قبولهم على رغباتهم الأولى، بينما سيمنح فرصة ثمينة لمن هم في قوائم الانتظار.

وتنتهي اليوم الفترة الإضافية التي كانت قد أتاحتها منصة قبول للطلاب والطالبات الراغبين في حجز مقاعدهم بالجامعات والكليات الحكومية أو الحصول على فرصة ضمن برامج الابتعاث. وتُمثل هذه الساعات الأخيرة فرصة حاسمة لا يمكن تعويضها لشريحة واسعة من المتقدمين.

وأُعلنت هذه المهلة الإضافية بهدف منح فرصة ثانية للطلاب والطالبات الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على قبول خلال المراحل السابقة، بالإضافة إلى أولئك الذين يسعون إلى تحسين خياراتهم التي تم قبولهم فيها مبدئيًا والانتقال إلى رغبات أفضل. ويشمل ذلك كافة مسارات التعليم العالي المتاحة عبر المنصة من تخصصات جامعية مختلفة ومقاعد للابتعاث الخارجي.

وفي هذا السياق، جددت منصة ”قبول“ دعوتها لجميع المتقدمين الذين لم يستقروا على خيار نهائي بضرورة استثمار هذه المرحلة بشكل فوري، وحثتهم على الدخول إلى حساباتهم الشخصية لتعديل أو رفع خياراتهم المتاحة.

وأكدت المنصة على أهمية أن تتناسب هذه التعديلات مع المقاعد التي لا تزال شاغرة في مختلف الجامعات أو برامج الابتعاث، لزيادة فرصتهم في تأمين مستقبلهم الأكاديمي قبل انتهاء المهلة المحددة اليوم.