أسعار البنزين لشهر أغسطس 2025 في السعودية.. هل هناك زيادة قادمة؟

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية أن أسعار البنزين للترتي 91 و95 لعام أغسطس 2025 ستبقى ثابتة دون تعديل نسبياً مقارنة بشهر يوليو، وقد تم تحديد السعر لكل نوع على النحو التالي: بنزين 91 بسعر 2.18 ريال والـ95 عند 2.33 ريال للتر الواحد.

عبر موقع الخليج 365

هل يُنتظر ارتفاع في أغسطس؟

يتوقع عدد من الخبراء أن تبقى الأسعار ضمن الحدود نفسها خلال شهر أغسطس، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط الخام عالميًا وتقلبات سوق الطاقة. تأتي هذه التوقعات في ظل سياسة المملكة التي تستخدم نظام مراجعة دورية شهريًا تتبع فيه الاتجاه العالمي للأسعار، لكنها غالبًا تحافظ على استقرار داخلي تدريجي دون زيادات حادة.

شاهد أيضًا: النفط السعودي يتخذ مسارًا غير مألوف السبت 26 يوليو.. تطورات اللحظة الأخيرة

ما العوامل المؤثرة فيما بعد؟

من المتوقع أن تؤدي عدة عوامل إلى احتمال تغيير الأسعار مستقبلاً، من بينها: