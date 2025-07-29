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“للمشاة والركاب” 3 مخالفات في نظام المرور السعودي تتسبب في غرامات تصل إلى 150 ريال.. تعرف عليها

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“للمشاة والركاب” 3 مخالفات في نظام المرور السعودي تتسبب في غرامات تصل إلى 150 ريال.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبدالعظيم - على عكس ما يظنه الكثيرون أن نظام المرور السعودي جاء مخصصًا فقط لأصحاب المركبات أي السائقين؛ فإن هذا ليس صحيحًا بالمرة بل هناك مخالفات تمت الإشارة إليها هي ما يرتكبها كلٌ من المُشاة أو الركاب، وهي ما تؤدي إلى فرض عقوبات صارمة عليهم بغرامات مالية تصل إلى 150 ريال سعودي كحد أقصى.

مخالفات المشاة والركاب في نظام المرور السعودي

في هذا الصدد كان لا بد من الإشارة إلى عدد 3 مخالفات تخص المُشاة في الطريق أو الركاب تتمثل عقوبتها في غرامة مالية تتراوح بين 100 – 150 ريال، وهي ما تأتي على النحو التالي حسب ما نصّ عليه نظام المرور في المملكة العربية :

  • عدم تقيد المشاة بالإشارات الخاصة بهم.
  • عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم.
  • النزول أو الركوب أثناء سير المركبات.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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