أخبار من السعودية.. "صُنّاع الذكاء" يُنمي مهارات الأطفال التقنية في جدة

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تعزيز قدرات الشباب

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 02:57 مساءً كتب شريف احمد - انطلقت في جامعة جدة اليوم، فعاليات برنامج ”صُنّاع“ الذي تنظمه الجامعة ضمن برامجها الصيفية، برعاية من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبالتعاون مع جمعية ”سنابس“ «Synapse»، مستهدفًا طلاب وطالبات التعليم العام من فئتي الأطفال والناشئين.وافتُتح البرنامج بأولى مراحله التدريبية عبر مسار ”صُنّاع الذكاء“، والذي صُمم خصيصًا بهدف تنمية المهارات التقنية والابتكارية لدى المشاركين.ويقدم المسار رحلة تعليمية ثرية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ضمن بيئة محفزة تشجع على الابتكار والتجربة والاكتشاف في مجالات التقنية الحديثة.ويأتي هذا المعسكر التدريبي في سياق الرؤية الاستراتيجية لجامعة جدة، الرامية إلى تعزيز قدرات الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو مجالات المستقبل الواعدة، وبما يتماشى بشكل مباشر مع مستهدفات التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030.ويُعد البرنامج منصة مثالية للمساهمة في تطوير الكفاءات الوطنية الشابة في مجالات حيوية كالذكاء الاصطناعي.ويمثل تنفيذ هذا البرنامج إحدى المبادرات المنبثقة عن مبادرة ”صيفك ذكي“ الأوسع نطاقًا، والتي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع عدد من الجهات التعليمية والتدريبية الرائدة، بهدف استثمار فترة الإجازة الصيفية في تطوير المهارات الرقمية، وتمكين مختلف أفراد المجتمع من اكتساب مهارات المستقبل في قطاعات واعدة، يأتي الذكاء الاصطناعي في مقدمتها.