الارشيف / اخبار السعوديه

الدريم: كان حلمي أعرف عبدالله ويزيد الراجحي وصار التوفيق من الله.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

الدريم: كان حلمي أعرف عبدالله ويزيد الراجحي وصار التوفيق من الله.. فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن الدريم: كان حلمي أعرف عبدالله ويزيد الراجحي وصار التوفيق من الله.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبر الإعلامي، محمد الدريم، عن اعتزازه بعلاقته بعائلة الراجحي، مشيرا إلى أن تعرفه عليهم وتواصلهم معهم توفيق من الله عز وجل.

وقال الدريم :”كان حلمي أعرف عبدالله ويزيد وصار التوفيق من الله وتعلقوا فيني هي دعوة أم ومدري وش بيني و بين ربي خبيئة اسأل الله يديمها”.

ومازح الدريم عبدالله الراجحي خلال لقاء جمع بينهما مع بعض الأصدقاء بطريقة طريفة، ما دفع الجميع للضحك.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا