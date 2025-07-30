بعد منعه من دخول الروضة الشريفة.. شاهد الفنان عبدالله بالخير يثير غضب المغردين بفيديو جديد من مطار دبي

أثار الفنان الإماراتي عبد الله بالخير غضب عدد كبير من المغردين بعد نشره فيديو من داخل مطار دبي،مشيرًا إلى سهولة الإجراءات، وهو ما اعتبر من قبل المغردين أسلوب للهمز واللمز إلى أزمته الأخيرة بعد منعه من دخول الروضة الشريفة بالمدينة المنورة لعدم حصوله على تصريح للصلاة.

وقال “بالخير” في الفيديو: “لمح البصر، متعودين عليه، أي تعامل ثاني بطء أو تأخير لأ، لأنك في دبي وبدولة الإمارات العربية”.

ورد الإعلامي أحمد الشمراني على الفيديو، قائلًا: “أنت جئت لكي تسيء لنا واخترت الموقع الخطأ، وقد بيّنت من خلال المقاطع جهلك بخطوات الزائر لأداء مناسكه بسهولة. ما أقدمت عليه تشويه، والربط بين المكانين يفضح مغزاك وجهلك في وقت واحد”.

وأضاف الشمراني: “مُعيب أن تعيد نفسك للأضواء من خلال الافتراء على خُدّام زوّار الأماكن المقدسة. تطور دبي يُفرحنا، لكن مادخل كلام الأمس بكلام اليوم؟ هذا هو السؤال”.

وكتب مغرد: “هدفه البحث عن الأضواء والمشاهدات حتى يعود للواجهة التي نبذته من زمان. لم يكن يومًا قريبًا من الفن، بل بعيد عنه بعد السماء عن الأرض. باهت الحضور وغريب الأطوار، فقط هذا ما عرفناه عنه”.

وعلق آخر قائلًا: “نشكر دولة المملكة العربية السعودية على حفظ المشاعر المقدسة وعلى القوانين الصارمة، من حقها حماية المقدسات بعد ما حدث من تآمر سابق على الروضة في المسجد النبوي والبيت الحرام، وعليهم اتباع القوانين”.

وكان “بالخير” قد أثار تفاعلًا سابقًا بفيديو له من المدينة المنورة، حيث ادعى عدم السماح له بالدخول إلى “الروضة الشريفة” بسبب التصاريح، رغم محاولته التحدث مع عدد من المشرفين في الموقع.

#عبدالله_بالخير



يطلع يتكلم ثم يعتذر ثم يرجع بكلام مبطن تجاه السعودية هذا الإمعه .



متخلف رسمياً . pic.twitter.com/KEKTuRI6sR — محمد وكفى .. (@m_o_7777) October 13, 2024