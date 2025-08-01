أخبار من السعودية.. الأماكن والمواعيد.. أمطار غزيرة على أجزاء من 4 مناطق اليوم الجمعة

أماكن الأمطار الغزيرة

طقس المنطقة الشرقية

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 03:29 صباحاً كتب شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من بالإنذار الأحمر، من أمطار غزيرة على أجزاء من 4 مناطق اليوم الجمعة، وهي: مكة المكرمة وعسير وجازان والباحة.تبدأ الظاهرة الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء على بعض الأماكن، وحتى 10 مساء على أماكن أخرى.ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.مكة المكرمة: أضم وبني يزيد وميسان.عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط.جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.الباحة: العقيق والقرى والباحة والمندق وبلجرشي وبني حسن.نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من موجة حارة وأمطار خفيفة وأتربة مثارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية اليوم الجمعة.تبدأ الموجة الحارة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.يشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والعديد وذعبلوتن والأحساء وبقيق والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.ويُتوقع أن تشهد العبيلة والعديد وذعبلوتن أمطارًا خفيفة، من الساعة 1 بعد الظهر حتى 9 مساء، مع رياح نشطة، وتدنيمدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.وتشهد الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن أتربة مثارة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، تستمر حتى الساعة 8 مساء.ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.ونبه "الأرصاد" من رياح نشطة على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة.تبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 8 مساء.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.