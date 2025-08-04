أخبار من السعودية.. عاجل: بريطانيا.. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل الطالب السعودي محمد القاسم

مقتل الطالب السعودي محمد القاسم

التحقيقات الجنائية في واقعة مقتل الطالب السعودي محمد القاسم

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 06:31 مساءً كتب شريف احمد - كشفت شرطة كامبريدج، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل الطالب السعودي محمد القاسم.ووجهت الشرطة البريطانية الاتهام لشاب يبلغ من العمر 21 عاما، الذي قتل الطالب السعودي محمد القاسم.شرطة مقاطعة كامبريدج وجهت التهمة لشاب بريطاني بالضلوع في طعن الطالب السعودي محمد القاسم في حادث وقع جنوب مدينة كامبريدج.وفي بيان رسمي، أكدت أن المتهم سيمثل لاحقا أمام المحكمة الجزئية للنظر في التهم الموجهة إليه، مشددة على أن "الهجوم يعتقد أنه غير مبرر".كما ألقي القبض على رجل آخر يبلغ من العمر 50 عاما، للاشتباه في تقديمه مساعدة للجاني بعد وقوع الجريمة.ومن ناحية الضحية، تقرر إجراء تشريح لجثمانه يوم الثلاثاء، ضمن مسار التحقيقات الجنائية.وبينت أن الطالب محمد القاسم، كان في المملكة المتحدة للمشاركة في برنامج تدريبي أكاديمي يمتد لـ10 أسابيع.