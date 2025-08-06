شكرا لمتابعة خبر عن التعليم: تحسين جودة التعليم لا ترتبط مباشرة بعدد الفصول الدراسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت وزارة التعليم أن تحسين جودة التعليم لا ترتبط مباشرة بعدد الفصول الدراسية، إنما بالعناصر الجوهرية للعملية التعليمية، مثل تأهيل وتحفيز المعلم، وتطوير المناهج، وتعزيز البيئة المدرسية، ورفع مستوى الحوكمة والتحول المؤسسي، ومراقبة الالتزام عبر الصلاحيات والمرونة للمدارس.

وأوضحت الوزارة، أن إقرار الدراسة بنظام فصلين دراسيين يأتي في ضوء ما تحقق من مكتسبات نوعية في تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، الذي شكّل خطوة تطويرية مهمة رسخت أيام الدراسة عند حد أدنى يبلغ 180 يومًا سنويًّا.

وأشارت إلى أنه معيار يتوافق مع معدل الأيام الدراسية في الدول المتقدمة تعليميًّا وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، ويتماشى كذلك مع أنظمة دول مجموعة العشرين التي يتراوح عدد أيام الدراسة فيها بين 180 و185 يومًا، ويصل في بعضها إلى 200 يوم دراسي.