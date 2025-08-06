شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ: موسم الرياض المقبل بطابع سعودي وخليجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، أن موسم الرياض المقبل سيشهد اعتمادًا على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى جانب تركيز مماثل على المسرحيات الخليجية والسعودية، مع بعض المشاركة السورية والعالمية.

وأوضح آل الشيخ في تغريدة على منصة “إكس” أن المسرحيات السورية ستحضر إلى جانب نخبة من المسرحيات السعودية هذا الموسم، لافتًا إلى وجود مفاجأة تتمثل في دعم مسلسل درامي “يدعمه موسم الرياض”.