السعودية والعراق توقعان اتفاقية في مجال مكافحة المخدرات



وقّع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الصحة رئيس اللجنة العُليا لمكافحة المخدرات في العراق الدكتور صالح الحسناوي، في الرياض اليوم، مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة بجمهورية العراق، في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها.

