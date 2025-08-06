شكرا لمتابعة خبر عن لقطات مؤثرة من طفولة الطالب محمد القاسم وهو يلبس جده الحذاء.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع فيديو عبر المنصات الاجتماعية، يستعرض لحظة مؤثرة للشاب السعودي محمد القاسم في طفولته، أثناء قيامه بخدمة جده الشيخ عبدالعزيز القاسم، خلال مناسبة عائلية بمكة المكرمة.

وأظهر المقطع محمد وهو يساعد جده في ارتداء الجوارب والحذاء، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا.

المقطع حظي بتفاعل واسع من المستخدمين، حيث عبر كثيرون عن حزنهم لفقدان الشاب الذي عرف ببره لأهله ومجتمعه، إضافة إلى حرصه على خدمة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام.

ويأتي انتشار هذا المقطع بعد أيام من مقتل القاسم صاحب الـ 20 عاماً في مدينة كامبريدج البريطانية، إثر تعرضه للطعن خلال فترة تدريبية في معهد للغات.

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت توجيه تهمتي القتل وحيازة سكين في مكان عام للقاتل، فيما أوقفت رجلاً آخر يبلغ من العمر 50 عاماً للاشتباه في مساعدته.