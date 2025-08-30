زراعة جزئية للقلب تعزز الأمل للأطفال ذوي العيوب الخلقية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أظهرت دراسة طبية أمريكية حديثة أن الأطفال الذين يعانون من عيوب خطيرة في صمامات قلوبهم قد يستفيدون من زراعة صمامات جزئية من متبرعين، في حال عدم توفر قلوب كاملة لزراعتها. وقد نشرت الدراسة نتائجها في دورية الجمعية الطبية الأمريكية، حيث أظهرت أن جميع الصمامات المزروعة لـ 19 طفلا، بدءًا من الرضع حديثي الولادة، استمرت في العمل بكفاءة خلال فترة متابعة تصل إلى ستة أشهر، دون الحاجة إلى عمليات جراحية إضافية أو مضاعفات ناتجة عن أدوية تثبيط المناعة.

وأشار فريق البحث من جامعة ديوك إلى أن هذه التقنية توفر خيارًا واعدًا للأطفال الذين يعانون من مشاكل في صمامات قلوبهم، وتقلل من الحاجة لزراعة قلب كامل. ورغم ذلك، أكد الباحثون على أهمية إجراء المزيد من الدراسات على المدى الطويل لتقييم فعالية هذه العملية على المدى البعيد وتأثيرها على صحة الأطفال المستفيدين.