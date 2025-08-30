تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي بيولوجي من قبل علماء متخصصين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فريق علماء سويسريين يعملون على تطوير شبكات عصبية بشرية لإنشاء ذكاء صناعي بيولوجي يستهلك طاقة أقل بكثير من الأنظمة الحالية. يستند الباحثون في عملهم على شبكات عصبية مشتقة من خلايا جذعية مستحدثة من خلايا جلد الإنسان، ويربطونها بأقطاب كهربائية للتواصل مع الخلايا العصبية.

تقدر التقديرات بأنه إذا نجح الحاسوب البيولوجي، فسيكون أكثر كفاءة وودوداً للبيئة من النماذج الحالية للذكاء الاصطناعي، إذ تستهلك تلك التقنية طاقة أقل بمئة مرة من الذكاء الاصطناعي التقليدي.

تستخدم الجامعات حالياً منظومة FinalSpark لأغراض البحث، حيث يتم تحفيز الخلايا العصبية المزروعة في فيفيه السويسرية عن بعد للتفاعل مع العلماء حول العالم.