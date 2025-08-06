اعرف مستحقاتك.. الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية الدفعة 92 لشهر أغسطس

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قبل موعد الصرف، المستفيدين يمكنهم الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية الدفعة 92 لشهر أغسطس بكل سهولة عبر المنصة الإلكترونية التابعة للبرنامج الذي يقدم الدعم المالي المهم في تلبية متطلباتهم اليومية مثل شراء الطعام والشراب وسداد فواتير المرافق وغيرها ومواجهة التحديات الاقتصادية، ومن خلال موقع الخليج 365 يمكنكم التعرف على طريقة الاستعلام بالتفصيل.

طريقة الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية الدفعة 92

المستفيدين يستطيعون الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية الدفعة 92 بصورة إلكترونية بخطوات بسيطة خالية من أي تعقيد، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة منصة حساب المواطن “من هنا”.

تسجيل الدخول عبر إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

إدراج رمز التحقق بصورة صحيحة في الخانة المخصصة له.

بعد الدخول إلى الحساب الشخصي، يتم الضغط على خيار “الدفعات المالية”.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل دقيق في الحقول المخصصة لها لتأكيد المعلومات.

ثم الضغط على زر الاستعلام.

بعد ذلك، سوف تظهر نتيجة الاستعلام والتي تتضمن قيمة الدعم والمعلومات المرتبطة بالدفع.

شاهد أيضًا: موعد صرف حساب المواطن دفعة أغسطس 2025 وخطوات الاستعلام عن قيمة الدعم

موعد ايداع حساب المواطن لشهر أغسطس 2025

من خلال التعرف على طريقة الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية الدفعة 92، نوضح أن المستفيدين من البرنامج يصرفون الدعم في موعد محدد من كل شهر ميلادي، وهو اليوم العاشر من كل شهر، وهو الموعد الذي يتم فيه إيداع المبالغ المالية في حسابات المستفيدين المستوفين كافة الشروط المطلوبة، وقد يتم تأجيل الموعد أو تأخيره في حالة مصادفته يوم إجازة رسمية في البلاد أو عطلة نهاية الأسبوع، وبناء على ذلك يكون موعد الصرف الخاص بالدفعة 92 من البرنامج هو يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025 دون أي تأخير أو تقديم، ويمكن الاستعلام عن أهلية الصرف من خلال المنصة الإلكترونية التابعة للبرنامج.

بذلك، يكون قد تم التعرف على طريقة الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية الدفعة 92 إلكترونيًا، حيث إن هذا البرنامج يعد واحدًا من أبرز برامج الدعم التي أطلقتها الحكومة السعودية لمساعدة الأسر والأفراد المستقلين من الفئات الأكثر احتياجًا.