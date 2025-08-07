شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول مرتقبة في جنوب المملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني ، أن المرتفعات الجنوبية من المملكة، من منطقة مكة المكرمة وحتى منطقة جازان، تشهد خلال الأيام المقبلة حالة جوية تتسم بأمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة، خصوصًا في نهاية الأسبوع.

وأوضح القحطاني أن نظام الإنذار المبكر رصد إنذارًا أحمر لمنطقة عسير، مما يشير إلى احتمالية عالية لهطول أمطار شديدة، قد تتسبب في سيول منقولة، مع فرص لتساقط البرد،ونشاط في الرياح الهابطة الناتجة عن السحب الركامية، مؤكدًا على أهمية أخذ الحيطة واتباع تعليمات الجهات المختصة .

وأكد القحطاني أن المركز الوطني للأرصاد قدم تقارير تفصيلية للجهات المعنية بوصف الحالة الجوية، ويواصل مراقبتها على مدار الساعة، عبر الرادارات والنظام الآلي للإنذار المبكر، مشددًا على أهمية التزام المواطنين والمقيمين بتعليمات السلامة وتحديثات المركز الرسمية.

كما أشار إلى أن المركز أبلغ كافة الجهات ذات العلاقة لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ، داعيًا الجميع إلى متابعة تقارير الطقس أولاً بأول عبر منصات المركز وتطبيق “أنواع “.

واختتم القحطاني بالدعاء أن تكون هذه الأمطار خيرًا ونفعًا وأن تسهم في تحسين أجواء المصائف من الطائف حتى جازان، مع التأكيد على ضرورة البقاء على وعي وحرص طيلة فترة الحالة الجوية .