فلكية جدة: درب التبانة يُزين سماء الوطن العربي

الرياض - علي القحطاني - تشهد سماء الوطن العربي، مساء اليوم، وعلى مدى الأسبوعين المقبلين رؤية حزام النجوم لمجرة درب التبانة بسهولة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن هذا الحزام النجمي يمثّل منظرًا جانبيًا لمجرة درب التبانة ويمكن رؤيته حزامًا وهو يقطع السماء، ويُعد هذا الوقت من أفضل أوقات السنة للنظر باتجاه مركز المجرة ليلاً، مبيّنة أنه عند النظر إلى هذا الحزام بالعين المجردة سيظهر ضبابيًا ممتدًا عبر السماء، أما باستخدام المنظار أو التلسكوب فيكشف الشريط الضبابي عن عدد كبير من النجوم البعيدة والعناقيد النجمية الصغيرة.

يُذكر أن مركز المجرة هو الجزء الأكثر ثراء بالنجوم ويظهر باتجاه الأفق الجنوبي بالنسبة للمراقبين في النصف الشمالي من الكرة الأرضية خلال ليالي أغسطس، بينما يظهر عاليًا في قبة السماء لقاطني النصف الجنوبي.