شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تهب 80% من كبدها لضرتها في موقف إنساني نادر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد يجسد أسمى معاني الإيثار والرحمة، أقدمت المواطنة نورا سالم الشمري، من محافظة الطائف، على التبرع بـ 80% من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها طغريد عواض السعدي، التي كانت تعاني من تدهور صحي حاد.

الزوج ماجد بليضه الرقي روى تفاصيل القصة التي بدأت بمعاناة طغريد من فشل كلوي مزمن استدعى خضوعها لجلسات غسيل كلوي لسنوات طويلة، دون أن تنجح محاولات العلاج حتى بعد السفر للخارج.

وأوضح أنه كان يخطط للتبرع لها بكليته، إلا أن زوجته الأولى “أم تركي” فاجأت الجميع بعرضها التبرع بجزء كبير من كبدها.

الفحوصات الطبية أثبتت توافق الأنسجة، لتُجرى العملية بنجاح، مانحةً طغريد فرصة جديدة للحياة، وعلق الزوج على هذه اللفتة الإنسانية قائلاً: “جاءت كالمطر لتحيي صحراء قاحلة”.

وأشار الزوج أن زوجته الأولى كانت بحاجة لعملية زراعة كبد وكلى ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية فلا يسمح له إلا بالتبرع بعضو واحد، قبل أن تعرض الزوجة الثانية أن تتبرع لضرتها.