أسعار الذهب ترتفع بنسبة 0.4 % في سوق المعاملات الفورية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4٪

ارتفع سعر الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم، مدعومًا من تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة، في وقت تتزايد فيه رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4٪ إلى 3368.99 دولارًا للأوقية (الأونصة)، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3٪ إلى 3417.80 دولارًا.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلى 38.56 دولارًا للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.1٪ إلى 1338.33 دولارًا، وزاد البلاديوم بنسبة 1.3٪ إلى 1136.70 دولارًا.