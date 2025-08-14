انت الان تتابع "دهانات الجزيرة" تواصل رحلة سيمنار التميّز في المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أقامت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في صناعة الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيمناراً بعنوان التميّز يوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، قدمت خلاله تجربة معرفية ثرية بمنتجاتها المبتكرة وتقنياتها الحديثة، جمعت بين العرض الفني والطرح التقني، بمشاركة نخبة من المتخصصين وبحضور روّاد الأعمال والمهتمين بمجال البناء والمشاريع العمرانية في المدينة المنورة.

في مشهد جمع بين الحضور النوعي والطرح الملهم، فتحت "دهانات الجزيرة" أبوابها لعالم مليء بالابتكارات المتجددة والتقنيات الذكية. لم يكن العرض مجرد استعراض، بل كان ملتقىً معرفياً مميزاً تنقّل الحضور خلاله بين مجموعة متنوعة من المنتجات التي تواكب احتياجات السوق بأعلى معايير الجودة والاستدامة، وكان لكل منتج بصمة تُخاطب الحاضر وتفتح آفاق الغد.

في الختام، وجّهت "دهانات الجزيرة" شكرها لجميع الحضور والمشاركين على تفاعلهم وإسهامهم في إنجاح هذا الحدث، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين المتخصصين والمهتمين في القطاع، لما له من دور فاعل في تطوير صناعة الدهانات والحلول الإنشائية. كما أعربت الشركة عن تطلعها إلى المزيد من المشاركات المستقبلية التي تعزز مسيرة التميّز والريادة في هذا القطاع الحيوي، وتسهم في بناء بيئة عمرانية مستدامة.

أُسست «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع وإنتاج وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة على مدى العقود الماضية في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإنتاج يتخطى 500,000 طن سنوياً، وأكثر من 1000 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

عن "دهانات الجزيرة"