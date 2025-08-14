شكرا لمتابعة خبر عن لحظات عائلية تجمع الأميرة ريم بنت الوليد بوالدها وعمها في مكتبها.. صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشرت الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال، عبر حسابها على منصة “إكس”، صورة من مكتبها جمعتها بوالدها الأمير الوليد بن طلال وعمها الأمير عبدالعزيز.

وأرفقت الأميرة ريم الصورة بتعليق قالت فيه: “‏أحلى أوقات العمل لما يمرك ناس غالية عليك، اليوم نور المكتب بوالدي الأمير الوليد وعمي الأمير عبدالعزيز”.

وتجمع الأميرة ريم بوالدها الأمير الوليد علاقة وثيقة، حيث تحرص دائمًا على مشاركته لحظات خاصة من حياتها اليومية عبر منصات التواصل الاجتماعي.