شكرا لمتابعة خبر عن وزير السياحة يشارك برحلة هايكنج في الباحة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب في رحلة “هايكنج” خلال زيارته لمنطقة الباحة، وذلك ضمن برنامج يهدف إلى تسليط الضوء على المقومات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها المنطقة .

ونشر معاليه صورًا من رحلته على منصة “إكس”، وعلق قائلاً: “مع نسيم الصباح البارد في الباحة، انطلقت في جولة هايكنج إلى شفا المدان.. استمتعت بخوض المسار المليء بجمال الطبيعة والإطلالات الخلابة، تجربة أنصح بها لكل من يبحث عن لحظة هدوء وسط الطبيعة الساحرة.”

وكما شارك الخطيب صورًا أخرى من غابة رغدان، مرفقة بتعليق جاء فيه: “استمتعت في غابة رغدان، بين أشجار العرعر الشامخة وأجواء الباحة الرائعة.. على ارتفاعٍ يزيد عن 1,700 متر، تمنح زائريها برودة المشهد وغيومًا تنساب فوق الأشجار في لوحة طبيعية لا تُنسى.”

وفي سياق زيارته الرسمية للمنطقة، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، معالي وزير السياحة، حيث جرى خلال اللقاء استعراض سبل تطوير القطاع السياحي في المنطقة، وسبل تعظيم الاستفادة من إمكاناتها الطبيعية والتراثية.