صقار الهجرس يتألق ويثير الإعجاب في مزاد الصقور الدولي لعام 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فتى الصقارة “هجرس” يتألق في مزاد الصقور الدولي لعام 2025

في لقطة تعبيرية عن حب الأجيال الجديدة للتقاليد القديمة، أضاء الصقار الصغير هجرس محمد هجرس (12 عامًا) سماء مزاد إنتاج الصقور الدولي لعام 2025، بعد اقتناء صقر جديد يستعد للمشاركة في فعاليات “صقار المستقبل” ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.

وأكد هجرس على اهتمامه الشديد بالصقارة منذ صغره، حيث يمتلك الآن ثلاثة صقور، ويعتزم تدريب الصقر الجديد على الفور وتجهيزه للتحديات القادمة، بعد تجربته الناجحة في مسابقة الملواح.

ويعد هجرس أحد أصغر المشترين في تاريخ المزاد، حيث قام بإتمام جميع الإجراءات اللازمة وسجل الصقر باسمه، مما يضيف إنجازًا جديدًا لمسيرته المبكرة في عالم الصقارة.

تعكس قصة هجرس ما يمثله جناح “صقار المستقبل” في المزاد، الذي يقدم للشباب فرصة لاكتشاف سر الصقارة من خلال عروض توضح أساليب التدريب والصيد والرعاية، بالإضافة إلى عروض توضح مشاركات الصقارين الصغار، تحت إشراف خبراء يساهمون في نقل الوعي والشغف بهذا التراث الغني. ويسعى نادي الصقور السعودي إلى نقل هذا التراث القيم للأجيال القادمة من خلال منافسات خاصة ودعم مستمر لهواة الصقارة الصغار.