بداية المرحلة الثانية لبطولة “TEKKEN 8” في بطولة العالم للرياضات الإلكترونية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انطلقت اليوم المنافسات الشرسة للمرحلة الثانية من بطولة “TEKKEN 8″، في إطار النسخة الثانية من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض حتى يوم 24 أغسطس الحالي.

في هذه البطولة، تأهل أربعة لاعبين بارعين إلى الدور ربع النهائي، وهم: اللاعب CBM من فريق DN Freecs الكوري، واللاعب PINYA من فريق VARREL الياباني، واللاعب qudans من فريق Zero Tenacity الصربي، واللاعب LowHigh من فريق DRX الكوري.

ومن المقرر أن تستمر المنافسات غدًا لتحديد أربعة لاعبين آخرين ينضمون إلى المتأهلين، حيث ستشهد اليوم القادم مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية، جميعها ستقام في نفس اليوم.

هذه البطولة تعتبر فرصة لمحبي الرياضات الإلكترونية لمتابعة المنافسات المثيرة والمشوقة بين أبرز اللاعبين العالميين في لعبة “TEKKEN 8”.