ضبط حرس الحدود في جازان 6 مخالفين لنظام أمن الحدود وبحوزتهم 90 كيلوجرامًا من القات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ضبط 6 مهربين للقات في جازان

ضبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان 6 مهربين من الجنسية اليمنية، وذلك خلال محاولتهم تهريب 90 كيلو جرام من نبات القات المخدر.

اكتشاف المحاولة

أوضحت الجهات الأمنية أنه تم اكتشاف المهربين واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضدهم، وتم تسليمهم والمضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

نداء للجمهور

وجهت الأجهزة الأمنية نداءً للمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي أنشطة تهريب أو ترويج للمخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام المخصصة للبلاغات في مختلف مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة ودون مسؤولية على المبلغ.

الختام

يأتي ضبط هؤلاء المهربين ضمن جهود حرس الحدود في مكافحة الجريمة وحماية الحدود الوطنية من أي تهديدات خطيرة.