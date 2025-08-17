اتصالٌ هاتفيٌ بين وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء في الإمارات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الإمارات

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

استعراض العلاقات الثنائية وبحث المستجدات

خلال الاتصال، تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقد أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين السعودية والإمارات.

يأتي هذا الاتصال في إطار التواصل المستمر بين البلدين الشقيقين لتعزيز التعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.