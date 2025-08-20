شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق خدمة نسك عمرة لتمكين المعتمرين من خارج المملكة من التقديم المباشر دون وسيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت وزارة الحج والعمرة اليوم خدمة “نسك عمرة”، في خطوة نوعية تمكّن المعتمرين من خارج المملكة من التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة وحجز الخدمات المرتبطة برحلتهم، دون الحاجة إلى أي وسيط وذلك عبر المنصة وتعد خدمة “نسك عمرة” أحد الخيارات الجديدة أمام الراغبين بأداء العمرة من خارج المملكة، إضافة إلى الخيارات الأخرى مثل الوكلاء المؤهلين في بلد المعتمر، ويمكن معرفتهم من خلال منصة “نسك عمرة”، حيث تتيح الخدمة الجديدة اختيار باقات متكاملة أو خدمات مستقلة، تشمل التأشيرة، الإقامة، والمواصلات، والجولات الإثرائية، والخدمات المساندة، مع إمكانية تصميم الباقات وفق رغباتهم وتطلعاتهم، وذلك عبر واجهة استخدام حديثة تدعم 7 لغات وتتكامل مع الأنظمة الحكومية ذات العلاقة، لضمان تجربة رقمية موحدة وسلسة.

وتوفر الخدمة خيارات دفع متعددة تناسب مختلف الشرائح، حيث تمكّن المعتمر من إتمام جميع الإجراءات إلكترونيًا، ابتداءً من التقديم وحتى الحصول على تأشيرة الدخول، مع توفير خيارات متنوعة للباقات والخدمات تلبي احتياجات ورغبات مختلفة، بما يحقق تجربة ميسّرة وثرية.

وأكّدت وزارة الحج والعمرة أن إطلاق خدمة “نسك عمرة” يأتي ضمن جهودها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر استضافة أكبر عدد من المسلمين وتمكينهم من أداء شعيرتي الحج والعمرة بسهولة ويسر، وتقديم خدمات ذات جودة عالية ترتقي بتجربة ضيوف الرحمن في المملكة.