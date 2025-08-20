شكرا لمتابعة خبر عن 150 ألف ريال غرامات لناشري معلومات أرصادية مخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقيع غرامات مالية تجاوز مجموعها 150 ألف ريال على عدد من الأفراد، بعد ثبوت قيامهم بنشر معلومات أرصادية مخالفة لاشتراطات نظام الأرصاد.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز حسين بن محمد القحطاني أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطبيق أحكام النظام واللائحة التنفيذية، واستنادًا إلى المادة (9) التي تمنع ممارسة أي نشاط أو عمل يخص الأرصاد الجوية من دون تصريح أو ترخيص رسمي.

كما أشار متحدث الأرصاد إلى أن بعض المخالفات لم يترتب عليها فرض عقوبات مالية، حيث تم الاكتفاء بأخذ تعهدات خطية من أصحابها بعدم تكرار المخالفة، مؤكدًا أن الهدف الرئيس للمركز هو تعزيز الوعي وضمان موثوقية المعلومات الأرصادية وحماية سلامة المجتمع، وليس التركيز على العقوبات في حد ذاتها.