كأس العالم للرياضات الالكترونية يستضيف «ملتقى ريادة الأعمال في الألعاب والرياضات الالكترونية»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضاف كأس العالم للرياضات الالكترونية 2025 أمس، «ملتقى ريادة الأعمال في الألعاب والرياضات الالكترونية»، وذلك في قاعة أمازون أرينا ببوليفارد سيتي، بحضور الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية، ونخبة من قادة القطاع ورواد الأعمال والمبتكرين.

واستهل الملتقى فعالياته باستعراض قصص نجاح وتجارب ريادية أسهمت في تمكين المبتكرين وخلق بيئة خصبة لريادة الأعمال في هذا القطاع المتسارع النمو.

وفي أولى الجلسات الحوارية، تحدث رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية، عن تطور منظومة الألعاب الالكترونية في المملكة، مشيرا إلى أن النسخة الأولى من كأس العالم شهدت حضور أكثر من مليوني زائر، وتستهدف النسخة الحالية تجاوز حاجز 3 ملايين زائر.

وأوضح أن مسيرة الاتحاد منذ انطلاقته عام 2018 شملت العديد من المشاريع النوعية مثل «موسم الجيمرز» و»لاعبون بلا حدود»، وصولا إلى كأس العالم بنسختيه الأولى والثانية، إضافة إلى شراكات استراتيجية تعكس رؤية المملكة في أن تكون مركزا عالميا للألعاب الالكترونية، طامحا أن يتذكر العالم المملكة عند الحديث عن شغفهم بالألعاب الالكترونية وحراكها في هذا المجال، مؤكدا أن التحديات التي واجهها السوق السعودي شكلت فرصا للنمو والإبداع، مستذكرا بداية تأسيس الاتحاد بمجهود فريق صغير لا يتجاوز شخصين، ليصل اليوم إلى أكثر من مئة فرد يعملون معا لتحقيق الطموحات.

وأشار إلى مجموعة من المبادرات المحلية والعالمية، أبرزها كأس العالم للرياضات الالكترونية، والدوري السعودي، ودوري برايم، إضافة إلى دعم وزارة الرياضة والأندية، لافتا النظر إلى أن جائحة كورونا أسهمت في زيادة الاهتمام العالمي بالقطاع.

وكشف الأمير فيصل أن نسخة 2024 من كأس العالم سجلت أكثر من (500) مليون مشاهد للمنافسات، مبينا سعي المملكة إلى ترسيخ موقعها القيادي في هذه الصناعة عالميا، من خلال الاستثمار في الشباب وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة، مؤكدا أن الدعم الكبير من ولي العهد يمثل ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف المستقبلية، مشددا على أن الشعب السعودي عاشق للألعاب الالكترونية، والفرصة اليوم متاحة للشباب لصناعة مستقبلهم في هذا القطاع الحيوي الذي يحمل أثرا عالميا.