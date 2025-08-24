بدء وزير الحج والعمرة زيارة رسمية إلى كازاخستان

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزير الحج والعمرة يبدأ زيارة رسمية إلى كازاخستان

بدأ معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم، زيارة رسمية إلى جمهورية كازاخستان، في إطار جهود المملكة لتعزيز التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة، لتسهيل قدوم قاصدي الحرمين الشريفين.

مناقشة القضايا الإستراتيجية

سيبحث معالي وزير الحج والعمرة خلال الزيارة عددًا من القضايا الإستراتيجية، أبرزها تحسين أداء منظومة العمرة من خلال تطوير الشراكات مع الجهات المعنية في كازاخستان، وتسهيل إجراءات التأشيرات الإلكترونية، وتعزيز التكامل في تقديم الخدمات.

دعم النواقل الوطنية

ستشمل المباحثات دعم النواقل الوطنية وتوسيع حضورها في السوق الكازاخي، من خلال زيادة عددٍ الرحلات المباشرة وتيسير حركة النقل الجوي، بما يواكب الطلب المتزايد على زيارة المملكة.

رسالة المملكة

تأتي هذه الزيارة تأكيدًا لرسالة المملكة التي تنطلق من خدمة الإسلام والمسلمين، وحرصها الدائم على تمكين المسلمين حول العالم من أداء مناسكهم في بيئة تتسم بالطمأنينة والتنظيم، وبما يعكس القيم الإسلامية الأصيلة في حسن الاستقبال والضيافة.