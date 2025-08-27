سلطان بن سلمان: تقدم مستقر للمملكة نحو رؤية 2030 بقيادة ولي العهد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - زار سمو الأمير سلطان بن سلمان، الذي يشغل منصب المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والذي يعتبر أيضًا رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة الرياض. وكان في استقباله الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المشرف العام على المركز، وعدد من القيادات البارزة فيه.

خلال الزيارة، جال سموه برفقة الدكتور الربيعة في المعرض الدائم المقام في مقر المركز، حيث تعرف على الخريطة التفاعلية التي تظهر الدول المستفيدة من مشاريع المركز، واستمع إلى قصص إنسانية مؤثرة من خلال الوسائل السمعية والمقروءة المعروضة. كما شاهد البرامج التطوعية للمركز وتفاعل مع نظارات الواقع الافتراضي التي تعرض حياة اللاجئين والنازحين.

بعد ذلك، قام سمو الأمير بزيارة مكاتب شركاء المركز من المنظمات والهيئات الدولية، حيث استمع إلى شرح عن طبيعة عملهم مع المركز. وفي اجتماع عُقد بين سموه والدكتور الربيعة، نوقشت الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.

تم عرض مشاريع وبرامج المركز التي تجاوزت قيمتها 8 مليارات دولار أمريكي، والتي نفذت في 108 دولة حول العالم بالتعاون مع شركاء دوليين وإقليميين ومحليين. وأعرب سمو الأمير عن تقديره للجهود الرائدة التي يبذلها المركز في تحسين حياة المستفيدين وتعزيز العمل الإنساني.

من جانبه، أكد الدكتور الربيعة أن زيارة سمو الأمير تأتي تأكيدًا للدور القيادي للمركز في مجال العمل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي، وأشاد بالإنجازات التي حققها المركز خلال السنوات العشر الماضية بفضل الدعم السخي من القيادة الحكيمة.