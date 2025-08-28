تسجيل الدخول في نظام بلاك بورد كلية الجبيل الصناعية.. شروط القبول في جامعة الجبيل الصناعية بلاك بورد 2025

كلية الجبيل الصناعية بلاك بورد، تعد واحدة من أهم الكليات الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث إنه يتوافد عليها العديد من الطلاب للالتحاق بها، حيث إنها تمثل مركز نظم المعلومات والبيانات الخاصة بإدارة العملية التعليمية الخاصة بالطلاب، وتقوم الكلية بالاهتمام بكفاءة الطلاب العلمية وكذلك الكفاءة التربوية، كما يعمل مجلس الإدارة بها على توفير فرص حتى يقوموا الطلاب بالتواصل داخل قاعات المحاضرات وخارجها، الأمر الذي يوفر للطلاب التعليم عن بعد دون الذهاب للجامعة، وتعمل منصة بلاك بورد على إعطاء الواجبات والامتحانات عبر الإنترنت.

تسجيل الدخول إلى كلية الجبيل الصناعية بلاك بورد

تعتمد الكلية على برامج أكاديمية تعمل بناءً على نظام أمريكي في التعليم الخاص بمرحلة بعد الثانوي، فتقوم الكلية باستخدام نظام الساعات كمعيار لتقييم المواد الدراسية، وتعمل الكلية على الأنظمة التي يوفرها مجلس الإدارة حتى تسهل الأمور على كافة الطلاب.

كما يتم التدريس باللغة الإنجليزية في كافة البرامج وكل الدورات ماعدا المقررات التي لا تدرس باللغة الإنجليزية مثل الدراسات الإسلامية حيث يتم تدرسيها باللغة العربية.

يمكنك تسجيل الدخول إلى بلاك بورد كلية الجبيل الصناعية من خلال اتباع الآتي:

- قم بالدخول إلى موقع كلية الجبيل الصناعية بلاك بورد هنا.

- اضغط على أيقونة “دخول إلى المجلس”.

- سجل اسم المستخدم الخاص بك، وكلمة المرور الخاصة بالحساب.

- ثم قم بالضغط على كلمة “تسجيل الدخول”.

شروط القبول في جامعة الجبيل الصناعية بلاك بورد

هناك العديد من الشروط حتى يتم القبول في كلية الجبيل الصناعية، وسوف نقدم لكم أهم هذه الشروط فيما يلي:

- أن يكون الطالب المتقدم سعودي الجنسية.

- أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، سواء حصل عليها في المملكة العربية السعودية أو من خارجها.

- أن يكون الطالب قد استوفى دراسة الثانوية العامة بحد أقصى خمس سنوات.

- أن يكون المتقدم ذات سيرة حسنة، كما يجب أن يقوم بتقديم إخطار حسن سلوك حتى يتم قبوله من قبل الكلية، وألا يكون المتقدم قد تم فصله من أي جهة تعليمية نتيجة سوء خلقه.

- اجتياز كافة المقابلات والاختبارات التي تحدد من قبل الكلية.

- تقديم بطاقة الهوية الوطنية، سجل الأسرة، هوية المقيم، وأن تكون هذه الأوراق سارية.

- ألا يكون المتقدم متفرغ للدراسة، ولا يعمل في القطاع الخاص أو العام.

- ألا يكون المتقدم سبق له الالتحاق في الجهة التي يريد التقديم بها، إلا إذا انسحب في السنة التحضيرية، ويشترط أن يكون مر على انسحابه أكثر من فصليين دراسيين.

أهداف كلية الجبيل الصناعية

تسعى كلية الجبيل الصناعية بلاك بورد إلى تحقيق العديد من الأهداف الخاصة بالعملية التعليمية، وأهم وأبرز أهدافها نقدمها لكم فيما يلي:

- تعمل الكلية على رفع كفاءة التدريب التطبيقي ومستوى أداء الطلاب، ويتم ذلك حتى يتم إعداد المهنيين، وذلك حتى تقوم بمواكبة التقدم التكنولوجي.

- تهدف الكلية لتوفير عمالة سعودية مدربة بصورة جيدة، حتى تلبي احتياجات المشاريع.

- تعمل الكلية على توفير العمالة التي بدورها تعمل على تطور الاستثمار والصناعة داخل المملكة العربية السعودية.

- تهدف الكلية إلى ضمان الاستقرار في المجتمع بمدينة الجبيل الصناعية.

- تهدف الكلية إلى تحفيز المواطنين السعوديين على العمل في المشاريع الخاصة بالمدينة.

- تسعى الكلية إلى تقديم خدمات مجتمعية داخل المملكة العربية السعودية من خلال التعلم والتدريب.

- تعمل الكلية على توفير فرص عمل للفتيات الخريجين، يتم ذلك من خلال حصولهم على التعليم العالي، وتحقيق أهدافهم وطموحاتهم المستقبلية.

- تقوم الكلية بإجراء بحوث تتعلق بإضافة طابع محلي على التكنولوجيا والمشاريع الخاصة بالتنمية، وكذلك المشاريع الخاصة بمشاكل الاقتصاد.

أهمية كلية الجبيل الصناعية

كلية الجبيل الصناعية من أهم الكليات الموجودة في المملكة العربية السعودية، وذلك لأنها كلية متخصصة في دراسة الهندسة وإدارة الأعمال، وهذه الكلية موجودة في مدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية في السعودية.

ويقوم بالإشراف على كلية الجبيل الصناعية مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وتم تأسيس هذه الكلية في عام 1978 ميلاديًا، وهي كلية حكومية والرمز البريدي الخاص بها هو ص.ب 10099، مدينة الجبيل الصناعية 31961.