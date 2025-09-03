فريق أخضر الصالات يبدأ التحضير لتصفيات كأس آسيا 2026

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الصالات تدريباته استعدادًا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2026. تحت إشراف المدير الفني الإسباني أندريو بلازا، أُجريت التدريبات في صالة وزارة الرياضة “الخضراء” في الدمام.

وبدأت الحصة التدريبية بإجتماع فني للتأكيد على أهمية هذه المرحلة وضرورة التركيز على الجوانب الفنية والانضباطية. تبع ذلك تقسيم اللاعبين إلى مجموعات لتنفيذ تمارين لياقية وبدنية، وتدريبات تكتيكية باستخدام الكرة، قبل أن تُختتم الحصة بمناورة فنية داخلية وتمارين الإطالة.

ويشار إلى أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الرابعة في قرعة التصفيات التي أُجريت في يونيو الماضي، إلى جانب العراق، الصين تايبيه، وباكستان. ومن المقرر أن تُقام التصفيات في الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر في مدينة الدمام.