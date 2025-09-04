شكرا لقرائتكم خبر اعتماد برامجي كامل لبرنامج بكالوريوس اللغة الإنجليزية بجامعة الحدود الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



حصل برنامج بكالوريوس اللغة الإنجليزية وآدابها في جامعة الحدود الشمالية على الاعتماد البرامجي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي «اعتماد»، بعد استيفائه معايير الجودة الأكاديمية والاعتماد المؤسسي. ويأتي ذلك ضمن جهود الجامعة في تطوير البرامج التعليمية، ورفع كفاءة مخرجاتها بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة التعليم وتعزيز التميز الأكاديمي.

