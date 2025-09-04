شكرا لقرائتكم خبر «التجارة» تتيح للمنشآت التجارية والمتاجر الالكترونية إصدار تراخيص تخفيضات اليوم الوطني 95 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة التجارة عن إتاحة التقديم للحصول على تراخيص التخفيضات الموسمية لليوم الوطني الـ95، للمنشآت التجارية والمتاجر الالكترونية بشكل الكتروني من خلال الرابط: https://sales.mc.gov.sa/.

وتبدأ فترة التخفيضات للمستهلكين 16 سبتمبر وتستمر حتى 30 سبتمبر 2025م، ويهدف التقديم الالكتروني إلى تمكين المنشآت والمتاجر من الحصول على تراخيص التخفيضات بسهولة، وطباعتها وإبرازها للمستهلك، دون فقدان أيام من الرصيد السنوي للتخفيضات.

ويمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح «باركود» الرمز الالكتروني الموحد والظاهر في ترخيص التخفيضات بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل «نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة».

وأكدت الوزارة استمرار الجولات التفتيشية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في المنشآت والمتاجر الالكترونية بجميع مناطق المملكة.