مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشاريع إنسانية جديدة لدعم الشعب السوري

بيروت - نادين الأحمد - دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم عددًا من البرامج والمشاريع الإغاثية والإنسانية والتطوعية في الجمهورية العربية السورية، وذلك خلال زيارة المشرف العام على المركز، معالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والوفد المرافق له، حيث شملت الزيارة توقيع اتفاقيات وتسيير جسر بري لنقل المساعدات العاجلة.

وتعكس هذه المبادرة استمرار الجهود السعودية في تقديم الدعم للشعب السوري الشقيق للتخفيف من معاناته الإنسانية، استنادًا إلى العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، وتجسيدًا لدور المملكة الرائد في العمل الإغاثي على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي تدشين هذه المشاريع كجزء من استراتيجية المركز في تعزيز العمل التطوعي والإنساني في مناطق الأزمات، وضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأشد احتياجًا من المتضررين واللاجئين داخل سوريا.