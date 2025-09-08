انت الان تتابع خبر اول موقف إيراني رسمي بشأن "اختفاء امير موسوي" في مصر: دخل بجواز عراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريحات نقلتها وسائل اعلام إيرانية، انه "سمعنا اليوم عن اختفاء أمير موسوي في مصر"، مضيفا ان "أمير موسوي دخل بجواز سفر عراقي إلى مصر".



وأضاف بقائي: "سنتابع الأمر مع السلطات المصرية عن طريق مكتب حماية المصالح الإيرانية في القاهرة".

وفي وقت سابق، ضجت منصات وصفحات عراقية وايرانية بخبر "اختفاء" الدبلوماسي الإيراني السابق والذي يحمل الجواز والجنسية العراقية امير موسوي، خلال رحلة الى مصر.

وكان المحلل السياسي المقيم في ايران نجاح محمد علي قد أشار الى ان "امير موسوي بخير"، دون إيضاح المزيد من التفاصيل.

وتقول التقارير ان موسوي وصل الى مصر بناء على دعوة من مراكز بحوث مصرية للمشاركة في ندوات بحثية، حيث تم ارسال جوازيه العراقي والإيراني وحصل على فيزا الدخول، قبل ان يتم احتجازه من قبل السلطات المصرية.