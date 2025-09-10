تابع الان خبر ولي العهد يؤكد وقوف السعودية مع قطر بعد الهجوم الإسرائيلي حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مؤكداً وقوف المملكة مع قطر بشكل كامل. وشدد ولي العهد على إدانة المملكة للهجوم الإسرائيلي السافر على الدوحة، معتبرًا إياه انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية وعملاً إجراميًا لا يمكن تبريره.

وأكد سمو ولي العهد أن المملكة ستضع جميع إمكاناتها في خدمة الأشقاء في قطر، دعمًا لإجراءاتها الرامية لحماية أمنها الوطني والحفاظ على سيادتها، مع التأكيد على متانة الروابط الأخوية والتعاون المستمر بين البلدين الشقيقين.

وأشار الاتصال إلى أهمية التنسيق المستمر بين المملكة وقطر على الصعيد السياسي والأمني والدبلوماسي، لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومواجهة أي تهديدات تهدد أمن الدول العربية.