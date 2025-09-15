شكرا لقرائتكم خبر مطار نجران الدولي بوابة حيوية تعزز حركة النقل الجوي وتقدم خدمات متكاملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد مطار نجران الدولي من المنشآت الحيوية التي تؤدي دورا مهما في تعزيز حركة النقل الجوي في المنطقة، حيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمرافق الحديثة التي تلبي احتياجات المسافرين.

ويمتاز المطار بتوفير 12 كونتر سفر، و9 منصات لجوازات القدوم، و6 منصات لجوازات المغادرة، إضافة إلى 3 جسور للركاب، ويحتوي على 5 بوابات للقدوم و4 بوابات للمغادرة، مع وجود عيادة طبية واحدة لتلبية الاحتياجات الصحية كما يقدم مجموعة من الخدمات الإضافية مثل محلات تأجير السيارات وآلات الصرافة ومنطقة التغليف الآمن، إلى جانب محلات تجارية متنوعة، ويولي المطار اهتماما خاصا لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يوفر غرفة حسية مخصصة لرعاية أطفال طيف التوحد ومنطقتين لألعاب الأطفال، مما يعكس حرصه على تقديم تجربة مريحة للجميع.

وأوضح تجمع المطارات الثاني أن مطار نجران الدولي استحدث وجهة جديدة خلال العام الماضي، حيث أضيفت رحلات مباشرة إلى مطار القاهرة، فيما أظهرت البيانات زيادة ملحوظة في أعداد المسافرين والرحلات خلال النصف الأول من 2025، وارتفعت أعداد المسافرين بنسبة 21% مقارنة بالنصف الأول من 2024، وشهدت أعداد الرحلات الزيادة نفسها، مما يعكس نجاح المطار في استقطاب المزيد من المسافرين.

ويعمل تجمع مطارات الثاني بشكل مستمر على دراسة وتحليل حركة الطيران، وتطوير الخدمات الجوية من وإلى مطار نجران، متعاونا بشكل وثيق مع شركات الطيران المحلية والأجنبية؛ لزيادة أعداد الرحلات إلى الوجهات الحالية واستحداث وجهات جديدة، بما يعزز خيارات السفر المتاحة لأهالي المنطقة.

وحقق مطار نجران الدولي العديد من الجوائز المرموقة، منها الاعتماد الدولي لتجربة العميل من المستوى الثاني، كما حصل على لقب أفضل مطار في الشرق الأوسط لتجربة المسافر من قبل مجلس المطارات الدولي لفئة المطارات الأقل من مليوني مسافر.

وبلغت الطاقة الاستيعابية لأعداد المسافرين عبر المطار 1.2 مليون مسافر، منذ بداية العام الحالي وحتى أغسطس، حيث بلغ إجمالي أعداد المسافرين 878,904 مسافرين، بمعدل نمو يزيد على 25%، ووصل إجمالي الرحلات المنفذة منذ بداية العام وحتى الآن إلى 6,754 رحلة، بمعدل نمو بنسبة 22%.