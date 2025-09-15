شكرا لقرائتكم خبر الهلال الأحمر بالقصيم يفعل اليوم العالمي للإسعافات الأولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم، فعاليات اليوم العالمي للإسعافات الأولية، وذلك في الجديعي مول بمدينة بريدة، عبر باقة من البرامج التوعوية والتثقيفية التي استهدفت مختلف فئات المجتمع.

وتضمنت الفعاليات إقامة أركان تعريفية وتوعوية، وعروض عملية باستخدام الأجهزة الطبية الحديثة مثل جهاز الإنعاش القلبي الرئوي، بمشاركة مدربين مختصين، إلى جانب شرح أساسيات الإسعافات الأولية وطرق التعامل مع الحالات الطارئة، والتعريف بخدمات الهيئة عبر تطبيقي أسعفني والمستجيب اللذين يسهمان في سرعة وصول الخدمة الإسعافية خلال الدقائق الأولى، إضافة إلى توزيع مطبوعات توعوية وهدايا على الزوار.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالقصيم خالد الخضر، أن الهدف من الفعاليات هو ترسيخ مفهوم العمل الإسعافي ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الإسعافات الأولية، داعيا أفراد المجتمع إلى التسجيل في البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها الهيئة عبر منصاتها الالكترونية، للإسهام في إنقاذ الأرواح بعد حفظ الله.

وأكد الخضر أن هذه الأنشطة تأتي في إطار الدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئة في رفع مستوى الوعي الصحي والإسعافي، وتعزيز ثقافة المبادرة والمسؤولية المجتمعية في التعامل مع الحوادث والحالات الطارئة.

ويأتي ذلك ضمن جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي المستمرة في تكثيف البرامج التوعوية، وتنمية مهارات أفراد المجتمع، بما يعزز من جودة الاستجابة الإنسانية والقدرة على التدخل السريع في المواقف الطارئة.