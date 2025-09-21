شكرا لقرائتكم خبر «موهبة» تعزز حضورها الدولي بعدد من اللقاءات والأنشطة في باريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد وفد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، برئاسة الأمين العام لموهبة عبدالعزيز بن صالح الكريديس، اجتماعا مع رئيس دائرة الشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) كارلوس كوند، وذلك ضمن برنامج زيارة للوفد إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ بهدف دعم الموهوبين، وتوسيع شراكات المؤسسة الدولية.

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المستقبلي في دعم وتمكين الموهوبين، وتبادل التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.

والتقى الوفد بالمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة اليونسكو في فرنسا الدكتور عبدالإله الطخيس، حيث استعرضت مجالات «موهبة» الدولية في رعاية الموهوبين، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في المحافل العلمية العالمية، إلى جانب بحث فرص التعاون مع اليونسكو في مجال نقل المعرفة، وتعزيز حضور الموهوبين السعوديين عالميا.

وأكد الأمين العام عبدالعزيز الكريديس، في تصريحات خلال الزيارة، أن هذه الأنشطة تهدف إلى تعزيز حضور «موهبة» على الصعيد الدولي، وتعاونها مع المنظمات الدولية؛ للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في رعاية الموهوبين؛ مما يعزز مكانة «موهبة» بصفتها بيت خبرة عالمي في مجال الموهبة والإبداع.

وزار وفد «موهبة» سفارة المملكة في باريس، كما شارك في حفل جائزة الفوزان الدولية للتعليم في نسختها الثانية، التي أقيمت بالتعاون مع منظمة اليونسكو، بحضور عدد من المسؤولين وقيادات المنظمة الدولية وممثلي الدول.

وتسعى «موهبة» إلى توسيع شراكاتها الدولية مع المؤسسات والمنظمات العالمية، وتعزيز حضورها في المحافل الكبرى، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد معرفي يقوم على الإبداع والابتكار، واستثمار طاقات الموهوبين.