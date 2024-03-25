الامارات | منتخب كرواتيا يزور الأهرامات قبل مواجهة مصر (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام نجوم منتخب كرواتيا بزيارة أهرامات الجيزة في القاهرة وذلك قبل مواجهة منتخب مصر في نهائي "كأس عاصمة مصر" المقررة الثلاثاء على ملعب "العاصمة الإدارية الجديدة" في القاهرة.

وظهر لاعبو منتخب كرواتيا بقيادة نجم ريال مدريد المخضرم لوكا مودريتش بجوار الأهرامات، كما التقطوا صورا تذكارية هناك، كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لنجوم منتخب كرواتيا وهم يلعبون ويتبادلون تمرير الكرة تحت سفح الأهرامات.

وتقام المباراة التي تجمع منتخب مصر مع كرواتيا، في المباراة النهائية لكأس عاصمة مصر، البطولة الودية الدولية، بعد أن حجز منتخب مصر بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي بفوزه على نيوزيلندا بهدف دون رد فيما تأهلت كرواتيا على حساب تونس بالفوز عليها بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراتهما بالتعادل السلبي.