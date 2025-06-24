شكرا لقرائتكم خبر عن بورتو البرتغالى يتفوق على الأهلي فى القيمة التسويقية قبل موقعة الحسم والان مع تفاصيل الخبر

تقام مباراة الأهلي ضد بورتو البرتغالى فجر الثلاثاء فى الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

ويعتبر فريق بورتو البرتغالى هو الأعلى قيمة تسويقية في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمى.

وتبلغ القيمة التسويقية للفريق البرتغالى 345.90 مليون يورو، متفوقاً على بالميراس البرازيلى الذى جاء فى المركز الثانى بـ252.55 مليون يورو.

بينما يحتل إنتر ميامى بقيادة النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي المركز الثالث بـ66.18 مليون يورو، فيما يأتى الأهلى فى المركز الرابع بقيمته التسويقية التى تبلغ 47.95 مليون يورو.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.